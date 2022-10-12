ЗСУ показали знищену техніку рф на Херсонщині

Українські військові показали селище Червоне на Херсонщині, яке з боями звільнили від російської окупації. Про це йдеться у Facebook 128 окремої гірської-штурмової бригади.

«Червоне! Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що зранку командування «Південь» підтвердило звільнення п’яти населених пунктів: Червоного, Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки та Трифонівки. На звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.

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Фото: 128 окрема гірсько-штурмова бригада/Facebook