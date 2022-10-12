Відтепер львівським сміттям займатиметься ексдиректор McDonald's

У Львівській міськраді – кадрові зміни. Директором управління з питань поводження з відходами призначили 34-річного Петра Кінаша, який раніше очолював один із ресторанів мережі McDonald’s. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Свою свою кар’єру Петро Кінаш досі будував лише у ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд», де пройшов шлях від звичайного працівника до керівника одного з ресторанів мережі. Також він працював у команді, яка впровадила сортування та переробку сміття в українському McDonald’s.

Цьогоріч у липні Кінаш став позаштатним радником міського голови Львова, а тепер Андрій Садовий призначив його директором управління з питань поводження з відходами.

Зауважимо, досі сміттям у Ратуші займалась Оксана Кошак, яку на посаду директорки поводження з відходами призначили влітку 2021 року. З 2016 по 2020 роки вона очолювала ЛКП «Лев».

Біографічна довідка посадовця:

Кінаш Петро Васильович народився 3 грудня 1987 року. У 2010-му закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Організація перевезень та управління на транспорті». Здобув кваліфікацію магістра в транспортній галузі. Досвід роботи: 2007 рік – працівник ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».

2008 рік – інструктор з навчання у ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».

2009-2015 – начальник дільниці/Другий помічник директора ресторану/Перший помічник директора ресторану ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».

2016-2022 – директор ресторану у ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд».

2019-2022 – працював у Крос-функціональній команді Packaging&Recycling, яка запустила сортування в ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Метою проєкту було створення цінності відходів: відходи сортують та переробляють повторно.

з 14 липня 2022 року – позаштатний радник Львівського міського голови.

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