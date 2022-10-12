У Святогірську та Лимані ексгумували вже 120 тіл

У звільнених від окупантів Святогірську та Лимані ексгумували вже 120 тіл загиблих. Серед них – 64 цивільних. Про це пише Радіо Свобода.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ України, зі 120 знайдених тіл 64 – цивільні. Зокрема це 32 чоловіки та 29 жінок. Стать ще трьох знайдених наразі не вдалося встановити.

У Лимані тривають розкопки на місцях масових поховань. За тиждень ексгумували тіла 56 людей, з них – 22 цивільних жителів та 34 військових.

«Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Трупи спрямовано на експертизу, за результатами якої буде встановлено причини смерті громадян», – зазначили у відомстві.

Також у МВС додають, що загалом у деокупованих населених пунктах виявили 35 місць поховань, три з них – масові. Одне знайшли в Святогірську. Там захоронено 7 людей, серед них – 6 жінок та невстановлена особа. Ще одне самове захоронення розмістилося на кладовищі в Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а в іншій – більше сотні цивільних.

Як відомо, інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.

На місці масового поховання у Лимані підняли перші 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ. Зараз розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ.

Станом на 11 жовтня у Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, серед них є немовля.

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