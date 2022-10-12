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Мобілізованим Росія видає радянські засоби захисту і АК-12, – Генштаб

Наталя Дуляба

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Мобілізованих солдат Росія споряджає засобами захисту ще радянських часів, а також автоматами АК-12, які не пройшли «бойового хрещення». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 12 жовтня.

На війну в Україну продовжують прибувати мобілізовані росіяни. Зараз вище військове керівництво РФ ними намагається поповнити свої втрати на тимчасово окупованих територіях.

Відомо, що нещодавно в зону бойових дій доставили до 500 мобілізованих солдат зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії. Втім як кажуть у Генштабі, для їхнього обмундирування у Росії не особливо докладали зусиль.

«Характерна ознака так званого «молодого поповнення» – засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування», – кажуть у Генштабі.

Також зараз триває підготовка близько 200 відмобілізованих російських військових на базі 3 гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді після участі у війні проти України кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Довідково: автомат АК-12 створив концерн «Калашников» і представив на початку 2012 року. Це була принципово нова зброя, якою пишались росіяни, однак її розробили на базі загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

При цьому з’ясувалось, що в АК-12 є чимало технічних недоліків, які виробник брався виправляти по кілька разів. Цей автомат не пройшов «бойового хрещення» під час війни на Донбасі, адже вже через лічені тижні реальної експлуатації його вилучили на модернізацію.

Як пише Ukrmilitary, автомат АК-12 під час бойових дій в Україні підтвердив свою славу найгіршого АК усіх часів.

Крім ускладненої конструкції ударно-спускового механізму, автомат доволі важко розбирається та має труднощі з обслуговуванням. Зокрема, взагалі неможливо чистити газовідвідний вузол, через що автомати кородують, втрачають характеристики та виходять з ладу.

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