Якої погоди чекати жителям Львівщини найближчими днями

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що завтра, 13 жовтня, вночі та вранці у Львові буде туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв закликають бути обачними під час руху.

До слова, під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

за наявності протитуманних фар — вмикати їх разом із ближнім світлом;

дотримуватись безпечної дистанції з автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

При будь-яких непередбачуваних ситуаціях просять звертатись на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.

За даними Sinoptik, 13 жовтня на Львівщині прогнозують хмарну із проясненнями погоду, температура повітря становитиме від 4 до 15 градусів тепла. До кінця тижня денна температура прогріється до 18 градусів тепла, а ввечері до 10 градусів тепла. Опадів не передбачається.

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