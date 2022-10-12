ОСТАННІ НОВИНИ

Якої погоди чекати жителям Львівщини найближчими днями

Андрій Котенський

|

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що завтра, 13 жовтня, вночі та вранці у Львові буде туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв закликають бути обачними під час руху.

До слова, під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • за наявності протитуманних фар — вмикати їх разом із ближнім світлом;
  • дотримуватись безпечної дистанції з автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

При будь-яких непередбачуваних ситуаціях просять звертатись на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.

За даними Sinoptik, 13 жовтня на Львівщині прогнозують хмарну із проясненнями погоду, температура повітря становитиме від 4 до 15 градусів тепла. До кінця тижня денна температура прогріється до 18 градусів тепла, а ввечері до 10 градусів тепла. Опадів не передбачається.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал