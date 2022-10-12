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Директор стратегічного держпідприємства на Львівщині «погорів» на хабарі

Наталя Дуляба

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60-річного директора стратегічного держпідприємства у Стрийському районі спіймали на «гарячому» під час отримання 200 тисяч грн хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці не називають, про яке саме державне підприємство йдеться. Відомо, що воно є стратегічно важливим об’єктом держрезерву України і розташоване у Стрийському районі.

Директор, 60-річний мешканець Золочівщини, вимагав від підприємця хабар за безперешкодне укладення договору оренди приміщення та відпуск товарів.

Як уточняють в обласній прокуратурі, директор вимагав 1 млн грн неправомірної грошової винагороди. За ці гроші він мав віддати в оренду складські приміщення на об’єкті, де зберігаються товарно-матеріальні цінності державного резерву. А це, наголошують правоохоронці, могло призвести до дестабілізації роботи об’єкта критичної інфраструктури під час війни.

«При відмові заплатити йому “відкат” директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору і відпуску товарів зі складу, котрі потерпілий вже розмитнив і мав передати покупцю», – кажуть прокурори.

Директора держпідприємства затримали на «гарячому» під час отримання першої частини хабара розміром 200 тисяч грн. Всі гроші вилучено.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років тюрми із трирічним позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Суд вже помістив фігуранта справи під варту, а також відсторонив його від займаної посади. Наразі триває слідство.

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Фото: поліція, прокуратура

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