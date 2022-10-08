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За неправильне паркування у Львові виписали штрафів майже на 70 млн грн.  

Андрій Котенський

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До міського бюджету Львова надійшло понад 30 млн грн від штрафів за неналежне паркування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформували в управлінні безпеки ЛМР, у Львові впродовж січня-вересня інспектори з паркування оштрафували 181 тис 218 водіїв на загальну суму 67 млн 848 тис. грн. З цієї суми до міського бюджету сплачено 31 млн 422 тис. грн, з урахуванням оплати половини вартості до 10 днів.

Нагадаємо, мінімальний розмір штрафу – 340 грн. Але, залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися до 680 грн. Якщо ж водій-порушник не сплачує штраф впродовж 10 днів, то сума подвоюється.

«Водіїв штрафують і за несплату послуг платного паркування. В такому випадку накладається штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування», – додали в управлінні безпеки ЛМР.

Також,  через порушення правил стоянки, за 9 місяців на арешт-майданчик евакуювали 2 тис. 509 автомобілів. Аби повернути своє авто, власник повинен сплатити 2 тис. 234 грн за послуги евакуатора, ще 140 грн коштує одна доба зберігання авто на майданчику.

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