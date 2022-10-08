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У Львові затримали 22-річного вуличного грабіжника

Андрій Котенський

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Поліцейські затримали 22-річного львів’янина, причетного до розбійного нападу на жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили співробітники поліції, 6 жовтня близько 22.30 на вулиці Володимира Великого у Львові зловмисник напав на перехожу – 46-річну львів’янку, побив її, заволодів сумочкою з грошима та документами, після чого втік.

До розкриття злочину правоохоронці вивчали записи камер відеоспостереження та встановили, що до розбійного нападу причетний 22-річний львів’янин.

За рішенням суду затриманий перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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