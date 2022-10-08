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На Львівщину прибуло ще два евакуаційні потяги

Андрій Котенський

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Двома евакуаційними потягами на Львівщину прибули ще 102 вимушених переселенці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської військової облдержадміністрації.

За даними відомства, у Львівську область прибули ще 102 вимушених переселенці з зони бойових дій. Загалом кількість офіційно зареєстрованих ВПО на теренах області складає понад 250 тисяч осіб.

Разом з тим, напередодні чотирма поїздами зі Львівщини у Перемишль вирушили 550 осіб. На всіх переходах у Львівській області на виїзд за добу оформили 18 тисяч 782 людей. На в‘їзд – 18 тисяч 117. З них українців – 17 тисяч 15.

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