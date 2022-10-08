Львів прощається з Героєм Дмитром Риваком

У суботу, 8 жовтня, Львів попрощається з Дмитром Риваком, який загинув у бою з російськими окупантами. Чин похорону розпочнеться об 11.00 у Гарнізонному храмі сввятих апостолів Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Городян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Міська церемонія прощання з військовим на площі Ринок відбудеться об 11.30 год.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Дмитро Ривак (09.11.1979-04.10.2022), львів’янин. Проживав у селі Підбірці.

Навчався у Підбірцівському ліцеї Львівської міської ради. Закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Ґжицького.

У мирний час був приватним підприємцем.

Із 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення Антитерористичної операції у складі добровольчого батальйону «Свята Марія». Із 2017 до 2019 року займав посаду інспектора-вибухотехніка вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Луганській області. Згодом працював у Департаменті міжнародного поліцейського співробітництва та Управлінні вибухотехнічної служби Національної поліції України. Був професіоналом своєї справи та захоплювався нею.

Дмитро Ривак загинув при виконанні завдання під час деокупації українських територій. У нього залишилися дружина, син, батьки та сестра.

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