Обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 14 людей

Кількість жертв удару росіян по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 14 осіб. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до 14. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких», – повідомив він.

Російські окупанти випустили свої ракети по житлових будинках Запоріжжя у ніч на 6 жовтня. Спочатку було відомо про трьох загиблих, а на ранок 7 жовтня їхня кількість зросла до 11 осіб.

Рашисти й надалі продовжують обстрілювати місто.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.