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ЗСУ звільнили нові населені пункти на Херсонщині

Анастасія Диняк

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Українські військові підняли пропари України ще у чотирьох населених пунктах на Херсонщині. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, у вівторок, 4 жовтня, бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського оприлюднили відео з деокупованого Давидового Броду.

Окрім того, як пише Українська правда, у мережі публікують й інші відео українських захисників з низки населених пунктів на Херсонщині. Зокрема йдеться про Старосілля, Архангельське, Велику Олександрівку, які розташовані поблизу звільненого Давидового Броду.

Зазначимо, що вчора українські військові звільнили селище Миролюбівка, а днем раніше деокупували на Херсонщині ще два населені пункти: містечко Архангельське і селище Миролюбівку.

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що ЗСУ мають частковий успіх на півночі регіону, проте жодних інших деталей більше не назвали.

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