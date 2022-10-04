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ЗСУ майже впритул підійшли до північно-західної адмінмежі Луганщини, – Гайдай

Анастасія Диняк

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові майже впритул наблизилися до північно-західної адміністративної межі області. Про це він написав у Telegram.

Так, за словами Гайдая, російське командування для пошуку майбутніх мобілізованих в Хрустальному на Луганщині запустили вулицями міста дронів. Тим часом українські військові же наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі області.

Окрім того, у понеділок, 3 жовтня, авіація ЗСУ завдала 22 удари по позиціях російських окупантів. Зокрема підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Також підрозділи ППО знищили два російські безпілотники.

Ракетні війська і артилерія упродовж 3 жовтня уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Нагадаємо, раніше Гайдай наголосив, що Луганщина може стати наступною звільненою від російських окупантів територією.

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