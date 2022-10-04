За коригування вогню по Яворівському полігону колишньому кадебісту «світить» 15 років тюрми

Правоохоронці скерували до суду справу щодо колишнього працівника КДБ, який був ворожим коригувальником вогню по Яворівському полігону. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Йдеться про 72-річного львів’янина, колишнього співробітника КДБ, якого спіймали наприкінці червня. Слідство встановило, що він, будучи російським агентом, коригував ракетні обстріли ворога по Яворівському міжнародному військовому полігону.

Також зловмисник передавав у РФ інформацію про місця розташування ЗСУ та їхнього озброєння.

«Зібрані дані (точні локації з позначками на карті) зловмисник надсилав своєму російському куратору через спеціально прихований чат в Тelegram-каналі», – кажуть в СБУ.

Як додають у прокуратурі Львівщини, фігурант справи також встиг «злити» ворогу дані про об’єкти критичної інфраструктури, про перебування іноземців та переселенців у Львові.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) ККУ. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування вже завершили, а справу передали до суду, який і обиратиме колишньому кадебісту покарання.

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