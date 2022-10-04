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За коригування вогню по Яворівському полігону колишньому кадебісту «світить» 15 років тюрми

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду справу щодо колишнього працівника КДБ, який був ворожим коригувальником вогню по Яворівському полігону. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Йдеться про 72-річного львів’янина, колишнього співробітника КДБ, якого спіймали наприкінці червня. Слідство встановило, що він, будучи російським агентом, коригував ракетні обстріли ворога по Яворівському міжнародному військовому полігону.

Також зловмисник передавав у РФ інформацію про місця розташування ЗСУ та їхнього озброєння.

«Зібрані дані (точні локації з позначками на карті) зловмисник надсилав своєму російському куратору через спеціально прихований чат в Тelegram-каналі», – кажуть в СБУ.

Як додають у прокуратурі Львівщини, фігурант справи також встиг «злити» ворогу дані про об’єкти критичної інфраструктури, про перебування іноземців та переселенців у Львові.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) ККУ. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування вже завершили, а справу передали до суду, який і обиратиме колишньому кадебісту покарання.

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