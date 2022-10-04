У Львові п’яний чоловік намагався зарізати свого знайомого

У Львові під час застілля п’яний чоловік вдарив ножем свого знайомого. Постраждалого госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців у неділю, 2 жовтня, 27 річний мешканець Рівненщини випивав у квартирі свого знайомого на вулиці Княгині Ольги у Львові. Між чоловіками стався конфлікт під час якого гість вдарив 34-річного господаря помешкання ножем.

Лікарі діагностували постраждалому «проникаюче ножове поранення». Зловмисника затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до восьми років за ґратами.