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На Львівщині підрядник розікрав 600 тисяч гривень на реконструкції майданчика

Анастасія Диняк

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Директора фірми підозрюють у завищенні цін реконструкції спортивного майданчика на Львівщині на близько 600 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, Лопатинська селищна рада уклала договір про реконструкцію спортивного майданчика у селищі з фірмою підозрюваного. За даними правоохоронців, 42-річний директор підробив акти виконаних будівельних робіт.

Зокрема він завищив об’єми, вартість виконаних робіт та використаних матеріалів по об’єкту. Таким чином з бюджету виділили зайвих майже 600 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження та повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою в особливо великих розмірах та службового підроблення ( ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підозрюваному загрожує до дванадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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