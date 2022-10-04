На Харківщині виявили катівню росіян у райвідділі поліції

Поліцейські знайшли катівню, яку російські окупанти облаштували у райвідділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині. Про це йдеться в Телеграмі Нацполіції.

«Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, ззовні росіяни облаштували окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців.

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.



Зазначимо, що днем раніше катівню знайшли у звільненому селі Піски-Радьківські на Харківщині. Росіяни утримували місцевих мешканців у нелюдських умовах в підвалі. Людей залякували, били та знущалися над ними.

Раніше на Харківщині знайшли приміщення, у якому російські окупанти катували місцевих мешканців за відмову співпрацювати з ними.

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