ОСТАННІ НОВИНИ

На Харківщині знайшли нову російську катівню

Анастасія Диняк

|

На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили ще одну катівню, де російські окупанти катували цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Так, катівню знайшли у звільненому селі Піски-Радьківські. Росіяни утримували місцевих мешканців у нелюдських умовах в підвалі. Людей залякували, били та знущалися над ними.

«Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там. По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти – фірмовий знак «руского міра». А в будинках, в яких жили, – «розтяжки» на дверях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Харківщині знайшли приміщення, у якому російські окупанти катували місцевих мешканців за відмову співпрацювати з ними.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал