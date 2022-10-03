На Харківщині знайшли нову російську катівню

На деокупованій Харківщині правоохоронці виявили ще одну катівню, де російські окупанти катували цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Так, катівню знайшли у звільненому селі Піски-Радьківські. Росіяни утримували місцевих мешканців у нелюдських умовах в підвалі. Людей залякували, били та знущалися над ними.

«Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там. По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти – фірмовий знак «руского міра». А в будинках, в яких жили, – «розтяжки» на дверях», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше на Харківщині знайшли приміщення, у якому російські окупанти катували місцевих мешканців за відмову співпрацювати з ними.

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