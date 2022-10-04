Львівські патрульні знайшли шестизначну суму грошей

Львівські патрульні Михайло Марциняк, Олег Погаратий, Ігор Канюк та Руслан Команяк під час обстеження території на одному із блокпостів виявили шестизначну суму грошей і розшукали їхнього власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Під час ретельнішого огляду місця знахідки було знайдено офіційний лист, в якому була згадана волонтерська організація.

Командир взводу Михайло Лотошинський з напарником Романом Мамчаком під ранок знайшли чоловіка, який загубив гроші.

Патрульні скерували громадянина у відділок поліції, де наразі ще перевіряють інформацію, а відтак точної суми яку знайшли правоохоронці не розголошують.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.