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Львівські патрульні знайшли шестизначну суму грошей

Андрій Котенський

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Львівські патрульні Михайло Марциняк, Олег Погаратий, Ігор Канюк та Руслан Команяк під час обстеження території на одному із блокпостів виявили шестизначну суму грошей і розшукали їхнього власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Під час ретельнішого огляду місця знахідки було знайдено офіційний лист, в якому була згадана волонтерська організація.

Командир взводу Михайло Лотошинський з напарником Романом Мамчаком під ранок знайшли чоловіка, який загубив гроші.

Патрульні скерували громадянина у відділок поліції, де наразі ще перевіряють інформацію, а відтак точної суми яку знайшли правоохоронці не розголошують.

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