Львів проведе в останню путь ще двох своїх захисників

У середу, 5 жовтня, Львів попрощається із двома загиблими на війні захисниками: 36-річним Ярославом Юником і 57-річним Євгенієм Солтисом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Львів’янин Ярослав Юник воював у складі батальйону «Карпатська Січ». Загинув у бою з російськими окупантами 28 вересня.

Євгеній Солтис служив у лавах 24 бригади імені короля Данила. Захищаючи Україну, загинув 27 вересня.

Чин похорону Ярослава Юника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі (вул. Театральна, 11), Євгенія Солтиса – о 15:00 год.

Маршрут похоронних процесій: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колон вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічні довідки воїнів

Львів’янин Ярослав Юник (25.04.1986 – 28.09.2022) закінчив ліцей №8 і «Львівську політехніку». Після завершення навчання вступив на строкову службу.

Із 2014 року брав участь в АТО воював у лавах Нацгвардії. Останні роки Ярослав Юник працював у одній із військових частин Національної гвардії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у 49 окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ».

У Ярослава Юника залишилися дружина, донька та батьки.

Львів’янин Євгеній Солтис (31.01.1965 – 27.09.2022) навчався у ліцеї №51 та СЗШ №40. Здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю «слюсар». Опісля вступив на військову службу.

У мирний час працював на колишньому заводі «Кінескоп», згодом займався виробництвом предметів із каменю на одному із приватних підприємств Львова.

Із початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Служив у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

В Євгенія Солтиса залишилися мама, дружина, донька та двоє внуків.

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