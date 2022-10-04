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Ivan NAVI зіграє благодійний концерт у Львові

Омелян Шевчук

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Ivan NAVI зіграє концерт у Львові в рамках туру «Пишу тобі листа». Частину виручених коштів спрямують для допомоги ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили організатори VINIL Concert agency.

Ivan NAVI виступить у !FestRepublic у п’ятницю, 21 жовтня, о 19:00 год. в рамках свого українського туру.

Концерт відбудеться в день релізу нового альбому артиста.

Загалом Ivan NAVI виступить в 9 містах України (Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Вінниці та інших), а частину коштів, зібраних завдяки концертам, передасть для закупівлі автомобілів на передову.

Реліз нового альбому «Пишу тобі листа» був запланований на початок березня. Згодом у травні артист видав однойменну пісню, яка протягом літа підкорила серця тисяч українців, а 21 жовтня відбудеться повноцінний реліз. 

«Пишу тобі листа» – це пісня про підтримку, як впринципі і весь альбом. В ній є слова «Моя маленька, ти здаватися не смій. Зумій не побоятись, коли треба змін»… Я стільки прочитав історій від людей, які в коментарях писали, що вона виявилась дуже потрібною і помічною їм. Ці історії неможливо читати без сліз…  Для мене важливо, що пісня може допомагати пройти дуже складні періоди. І в цьому найбільша її цінність. Таким є і решта альбому. Кожна пісня як пластир: «Там, де» – про стосунки з коханою людиною, з якою вас роз’єднала відстань, «Зоря» – про те, що в нас є зараз, а зранку ти не знаєш, де будеш, «Наодинці» – про самотність, в якій ти відвертий, чесний як на духу», – зазначив артист. 

За його словами, цей альбом був написаний ще задовго до повномасштабного вторгнення, минулої осені. А деяким пісням вже роки.

«Мені дуже хотілось поділитись ним саме на концертах, в інтимному просторі з людьми, яким зараз дуже треба почути ці слова, цю музику. Крім того, ми разом допоможемо і нашим ЗСУ. Зараз важливо, щоб кожен на своєму фронті сприяв наближенню перемоги України та підтримці  українців в цій нелегкій боротьбі», – додав Ivan NAVI.

В альбом також увійдуть ліричні версії давно відомих пісень артиста «Тимчасовий релакс», «Холодна ніч» та акустична версія «Коли нема тебе».

Ivan NAVI – український поп-артист, багаторазовий номінант українських музичних премій. Практично всі його пісні ставали радіохітами, а в 2019 та 2020 роках саме його музика найчастіше звучала на радіостанціях серед українських та закордонних виконавців.

Квитки з посиланням lviv.karabas.com

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