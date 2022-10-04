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18-річну донеччанку затримали за збут гуртових партій наркотиків у Львові

Ольга Денисяка

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Правоохоронці затримали 18-річну дівчину з Донецької області, яка тимчасово мешкає у Львові, за розповсюджування гуртових партій психотропів та наркотиків. В неї виявили наркотиків на півтора мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини поштою, фасувала їх та збувала гуртовими партіями. 3 жовтня правоохоронці затримали її на вулиці Городоцькій у Львові. З собою вона мала: 45 фасованих згортків із кристалічною речовиною білого кольору, 4 зіп-пакетів, 5 флаконів та 10 желе з речовинами, схожими на психотропи та наркотики.

Окрім того, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці виявили та вилучили: більше 400 зіп-пакетів із фасованою кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «PVP», 7 зіп-пакетів із кристалічною речовиною загальною масою близько 1 кг, а також 34 флакони із прозорою рідиною із вмістом психотропної речовини «ТГК», пакунок з висушеними грибами, 20 згортків із порошкоподібною речовиною, 120 згортків з нарковмісними таблетками, 230 згортків із кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропи «PVP», 4 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на психотропну речовину «амфетамін» вагою близько 1,5 кг, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе скеровано на експертне дослідження.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько півтора мільйона гривень. Зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Також вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування  триває.

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