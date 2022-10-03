ЗСУ відбили ворожі атаки на Донеччині, – Генштаб

У понеділок, 1 жовтня, російські окупанти завдали двох ракетних та семи авіаційних ударів, а також здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Від ворожих ударів постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар’їнка, Соледар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Микільське, Времівка, Гуляйполе, Гуляйпільське та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.