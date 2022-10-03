На Львівщині судитимуть митника та прикордонників, які переправляли ухилянтів за кордон

У Львівській області судитимуть членів угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних чоловіків з України. До злочинної групи входили митник та двоє прикордонників. Справу вже скерували до суду, обвинуваченим загрожує до 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, створили та очолили групу цивільний українець та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.

«Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон», – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.

Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України). Працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років. Обвинувальний акт скерували до суду.

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