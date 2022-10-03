На Харківщині росіяни атакували лікарню: є жертви

Російські окупанти на Харківщині вбили лікаря на робочому місці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, росіяни завдали ракетного удару по лікарні в Куп‘янському районі Харківської області. За даними Синєгубова, будівля майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

Унаслідок обстрілу загинув лікар-анестезіолог. Окрім того, поранення отримала медсестра.

Наразі інформація щодо жертв російської атаки уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.