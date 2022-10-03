Фінал Путіна вже визначений, але самої Росії – ще ні, – розвідка

Президент РФ Владімір Путін, розв’язавши повномасштабну війну проти України, зазнав фіаско і його подальша доля вже визначена, тоді як самої Росії – ще ні. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, окремі представники кремлівської верхівки бачать, що Росія програє розпочату війну проти України, тож зараз намагаються шукати канали комунікації з Заходом, офіційні чи неофіційні, аби вберегти себе, своїх рідних та свої статки та відмежуватись від Путіна.

«Не будемо говорити гіпотезами і тим більше не будемо називати прізвища, тому що ті прізвища ще можуть знадобитися, зрештою, для майбутнього самої Росії. Тому нехай вони поки що будуть утаємничені. Проте можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив “колективний Путін” і справді схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють історичні позиції Мєдвєдєва, Патрушева й інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України щодо звільнення окупованих територій ця партія миру в середині Росії, безумовно, буде посилюватися», – сказав Андрій Юсов в інтерв’ю Уніану.





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Разом із тим представник української розвідки зауважив, що фінал Владіміра Путіна уже визначений тією поразкою, якої він зазнав, почавши війну проти України.

«Це фіаско. Буде це політичне фіаско, чи воно буде у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту чи суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. Але його фінал – це фіаско», – підкреслив Андрій Юсов.

Водночас майбутнє Росії, за словами, наразі залишається відкритим. Є кілька варіантів розвитку подій: «очищення» від диктатури, вихід із окупованих територій України і спроба переформатування; розпад й поневолені народи утворять власні незалежні держави; інші варіанти.

При цьому Андрій Юсов додав, що наразі для Росії можуть бути актуальними відразу декілька сценаріїв. Втім за будь-якого з них Україна здобуває перемогу і відновлює контроль над всією своєю територією.

Нагадаємо, нещодавно очільник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що на зиму активні бої стихнуть, із початком весни 2023 року ЗСУ продовжать повертати окуповані росіянами території й до кінця весни зайдуть у Крим.

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