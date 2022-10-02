ЗСУ продовжують відбивати атаки рашистів на Донеччині

На 221 добу війни в Україні під вогнем російських окупантів опинились більше 15 українських населених пунктів. ЗСУ відбили сім ворожих атак і завдали рашистам втрат в особовому складі і в техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 2 жовтня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також на зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Агресор обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За останню добу російські окупанти завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили більше 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на Краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював райони населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії рашисти здійснили понад сімдесят вильотів безпілотників.

Генштаб відзначає зниження рівня морально-психологічного стану російських військових, що призводить до численних випадків їхньої здачі у полон та залишення своїх позицій.

«Перед звільненням Лиману окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в було понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ», – кажуть у Генштабі.

Негативно впливають на окупантів й затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій «спеціальній військовій операції» на території України.

Підтверджено, що своїм ударом ЗСУ 1 жовтня знищили ворожий склад боєприпасів у районі Таврійського Херсонської області. А в районі Чернігівки Запорізької області рашисти позбулися сімох танків, до десятка одиниць автомобільної техніки. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

За добу 2 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по позиціях агресора. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів. Крім того, наша ППО збила вісім іранських ударних безпілотників Shahed.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об’єктів окупантів.

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