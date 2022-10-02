Втрати Росії перевалили за 60 тисяч військових

Протягом 1 жовтня українська армія знищила ще 500 окупантів, 23 їхні танки, 26 бойових броньованих машин, вертоліт і 6 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 2 жовтня втрати Росії на війні проти України становлять:

особового складу – 60 110 осіб ліквідовано (+500);

танків ‒ 2377 одиниць (+23);

бойових броньованих машин ‒ 4975 одиниць (+26);

артилерійських систем – 1405 одиниць (+8);

РСЗВ – 337 одиниць (+1);

засоби ППО – 176 одиниць (+0);

літаків – 264 одиниці (+0);

гелікоптерів – 227 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 одиниць (+6);

крилаті ракети – 246 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 одиниць (+10);

спеціальна техніка – 131 одиниця (+0).

Найбільших втрат минулої доби ворог поніс на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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