Російська армія вбила в Україні 412 дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1196 дітей: 412 загинули, ще 784 малюки дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 412 дітей (+13), поранення дістали 784 малюки (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 402, Харківській – 246, Київській – 116, Миколаївській –75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Стало відомо, що 25 вересня поблизу села Курилівка Харківської області внаслідок прицільного ворожого обстрілу колони цивільних машин із людьми, які намагалися евакуюватися, загинули 13 дітей.

30 вересня внаслідок обстрілу села Подоли Харківської області поранено 13-річного хлопця.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили РФ пошкодили 2562 заклади освіти, 295 із них зруйновані повністю.

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