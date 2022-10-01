Розстріляна колона на Харківщині: що відомо

Служба безпеки України почала розслідувати черговий воєнний злочин росіян щодо розстрілу евакуаційної колони у так званій «сірій зоні» на Харківщині. Попередньо, там загинули понад 20 цивільних, серед них – діти та вагітна жінка. Про це повідомили у СБУ.

Так, за даними СБУ, 25 вересня близько 9:00 год. росіяни розстріляли колону цивільних автомобілів, які намагалися виїхати з району активних бойових дій. Окупанти атакували людей в так званій «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп’янськом на Харківщині.

Наразі точна кількість жертв встановлюється. Врятуватися вдалося декільком людям, вони дають свідчення.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни вбили 24 людей. Серед них зокрема 13 дітей та вагітна жінка.

«Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі», – зазначив виконуючий обов’язки голови СБУ Василь Малюк.

Співробітники СБУ розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.