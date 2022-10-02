Окупанти підірвали 24 тонни тротилу, щоб видати це за знищення боєприпасів ЗСУ

У Херсонській області окупанти закопали в землю 24 тонни тротилу, а потім підірвали його, щоб пропаганда видала це за масштабне знищення українського складу боєприпасів. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Напередодні у соцмережах ширили світлини, на яких було видно закопані в землю круглі балони, які ззовні нагадували морські міни. Українські військові розповіли, що це було і для чого.

«У Херсонській області окупанти закопали 24 тонни тротилу у вигляді морських мін для показу зйомок чергового фільму “знищення одним пострілом із танка українського складу боєприпасів”», – пояснили у СтратКомі.

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