Львів прощається із загиблим на війні Миколою Варламом

В понеділок, 3 жовтня, Львів проведе в останню путь 52-річного бійця бригади імені короля Данила Миколу Варлама, який загинув на війні з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Винниківчанин Микола Варлам загинув у бою з ворогом 3 вересня. Втім лише тепер тіло Героя привезуть додому і поховають.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. – загальноміське прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка:

Микола Варлам (22.10.1969 – 03.09.2022) був уродженцем Винників. Навчався у школі №29, освіту здобув за спеціальністю «художня обробка меблів». Після завершення навчання проходив військову службу в Житомирській області, згодом – у підрозділах артилерійської розвідки у колишній Чехословаччині.

У мирний час працював на «Мікроприладі», останні вісім років – на підприємстві «Глас Трьош Львів».

У 2015-2016 роках Микола Варлам воював у зоні АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення РФ боровся з окупантами у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Незважаючи на отримане у боях поранення, знову повернувся на фронт.

У Миколи Варлама залишилися дружина, двоє дітей, онука, мати та брат зі сестрою.

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