В Україні росіяни вбили майже 400 дітей

Станом на ранок суботи, 1 жовтня, російські військові вбили 399 дітей в Україні, ще щонайменше 783 – зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 402, Харківській – 232, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.

Також 30 вересня через обстріл окупантами Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.

Окрім того, ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу Миколаєва травми отримало 3-місячне немовля.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 562 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 295 з них зруйнований повністю.