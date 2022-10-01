На Львівщині оголосили штормове попередження

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у неділю, 2 жовтня, у Львові буде гроза, вдень під час грози шквали вітру 15 – 20 м/с та можливий град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, у неділю, 2 вересня, з початку доби у Львові та області почнеться дощ, який триватиме протягом усього наступного дня. Нічний дощ вранці стане слабшим. Удень він може посилитися, однак вже до вечора повинен закінчитися.

Уночі температура коливатиметься в межах 12-14 градусів тепла. А вдень повітря прогріється до 10-12 градусів тепла.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян закликають повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози. Отож, якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку; вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки; також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди; уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева; дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте; бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.