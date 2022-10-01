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На Львівщині чоловік намагався на кордоні «змінити вік» своєї дитини за 1000 доларів

Анастасія Диняк

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У пунктах пропуску «Краківець» та «Грушів» на Львівщині військовозобов’язані чоловіки пропонували прикордонникам випустити їх з України за гроші. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, під час перетину кордону 57-річний чоловік надав прикордонникам для перевірки посвідчення багатодітної сім’ї, однак інспектори з’ясували, що одна дитина вже є повнолітньою, що не звільняє батька від мобілізації у період воєнного стану. Чоловік намагався «вирішити проблему» 1000 доларів хабара.

Також під час проходження прикордонного контролю 67-річний чоловік хотів за 300 доларів провезти за кордон свого сина, який є студентом іноземного вишу.

В обох випадках співробітники Держприкордонслужби відповіли відмовою та поінформували співробітників Нацполіції.

Правоохоронці повідомили порушникам про підозру за ст. 369 КК «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». Чоловікам може загрожувати до чотирьох років за ґратами.

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