Львівщина втратила ще одного захисника – Романа Коткова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Кам’янки-Бузької міської ради.

У середу, 28 вересня, на Харківщині у бою загинув 27-річний Роман Котков з Кам’янки-Бузької. Військовослужбовець пішов захищати Україну з другого дня повномасштабного вторгнення.

Роман воював як гранатометник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.