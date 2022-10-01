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Львівщина втратила ще одного захисника

Анастасія Диняк

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Львівщина втратила ще одного захисника – Романа Коткова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Кам’янки-Бузької міської ради.

У середу, 28 вересня, на Харківщині у бою загинув 27-річний Роман Котков з Кам’янки-Бузької. Військовослужбовець пішов захищати Україну з другого дня повномасштабного вторгнення.

Роман воював як гранатометник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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