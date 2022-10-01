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Львів’янка стала чемпіонкою світу з карате серед студентів

Анастасія Диняк

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Львів’янка Діана Шостак у Туреччині стала чемпіонкою світу з карате серед студентів у ваговій категорії до 55 кілограмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Діана Шостак – вихованка Заслуженого тренера України Антона Нікуліна. На змаганнях у Туреччині Діана представляла Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського та спортивний клуб «Юніон».

Діані вдалося перемогти спортсменку з Туреччини, представниць Хорватії та Словаччини. У фіналі дівчина знову обійшла місцеву спортсменку.

«Ця перемога для мене дуже приємна несподіванка, оскільки через травму не мала повноцінного тренувального процесу. Мій тренер Антон Нікулін це чудово розумів, тому перед змаганнями не ставив конкретних завдань, а побажав успіху. Вважаю, що на такому престижному турнірі мені допоміг досвід. Я не знала чого очікувати від своєї спортивної форми, але досвід суттєво допоміг. Я задоволена своєю роботою на татамі, адже вдалося допустити мінімальну кількість помилок», – розповіла спортсменка.

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