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Дії Кремля – поразка для тих, хто вірив у компроміс з Росією, – Дуда

Анастасія Диняк

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що заяви Путіна про анексію частини території України – це ще одна поразка для тих, хто вірив, що з Росією можна шукати компроміс. Про це політик написав у Twitter.

Так, Дуда заявив, що Польща ніколи не визнає спроби Росії привласнити собі територію України.

«Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо Захисників України та її народ доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією», – заявив президент Польщі.

Нагадаємо, 30 вересня Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ.

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