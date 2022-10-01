Дії Кремля – поразка для тих, хто вірив у компроміс з Росією, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що заяви Путіна про анексію частини території України – це ще одна поразка для тих, хто вірив, що з Росією можна шукати компроміс. Про це політик написав у Twitter.

Так, Дуда заявив, що Польща ніколи не визнає спроби Росії привласнити собі територію України.

«Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо Захисників України та її народ доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією», – заявив президент Польщі.

Нагадаємо, 30 вересня Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ.