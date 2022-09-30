Україна закликає мобілізованих росіян робити тату для ідентифікації їхніх тіл

Росія відправляє воювати в Україну людей без ідентифікаційних жетонів і документів. Аби тіла мобілізованих росіян, які загинуть на фронті, були опізнані та повернені рідним варто нанести татуювання свого імені та прізвища на тіло. Про це під час звернення до народів Кавказу повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна вимушена розпочати інформаційну роботу з донесення до громадян Росії, яких мобілізують тези: «робіть хоча б татуювання з вашим іменем та прізвищем, щоб ми знали, як знайти ваших рідних, коли вас уб’ють і коли при вас не буде навіть солдатського жетона».

«Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів із різних регіонів. Вони гниють на полях, вони зберігаються в моргах. Ті, які не спалила сама російська армія. Єдина армія у світі, яка возить за собою мобільні крематорії, щоб позбуватися тіл своїх загиблих солдатів, коли встигає це робити. Але зараз вона так тікає, що кидає навіть танки та реактивну артилерію, а не лише тіла вбитих.

Ви тільки вдумайтесь, до чого дійшло! Ми змушені розпочати інформаційну роботу з донесення до громадян Росії, яких мобілізують зараз, особливої тези: робіть хоча б татуювання з вашим іменем та прізвищем, щоб ми знали, як знайти ваших рідних, коли вас уб’ють і коли при вас не буде навіть солдатського жетона. Російська влада відправляє на цю війну людей без солдатських жетонів, часто – без документів! Вони роблять це навмисно, щоб було простіше брехати вам, скільки тут насправді гине людей. Ось це – їхня спецоперація. Спецоперація з брехні, терору, знищення корінних народів», – заявив Володимир Зеленський.

Як відомо Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, що Україна захищає свої землі і вони не повинні гинути у путінській війні проти народу України.

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