У Львові відбудеться зустріч гуманітарного кластеру

У Львові відбудеться зустріч представників громадських організацій, які активно допомагають Україні в умовах війни. Про це Львівському порталу повідомили організатори зустрічі.

Метою круглого столу є обмін досвідом, ідеями, обговорення проблем, налагодження взаємодії, повідомили організатори.

До зустрічі також будуть запрошені представники влади.

Ініціаторами зустрічі є ГО «Платформа трансформації», ГО «ТСМС «Спільна справа» (Poland helps), ГМО «Християнська організація «УМСА».

Зустріч відбудеться у Львові в понеділок, 3 жовтня, о 16:00 на вул. Опільського 7/2.

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