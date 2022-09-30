Росіяни обстріляли понад 25 українських населених пунктів, – Генштаб

Росіяни завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У четвер, 30 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по колоні цивільного автотранспорту, що з гуманітарною метою пересувалась по території Запорізької області. Удари завдали ракетами ЗРК «С-300». За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 25 людей, значно більше – зазнали поранень.

Від ворожих ударів постраждали понад 25 населених пунктів. Зокрема Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

У четвер, 29 вересня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.