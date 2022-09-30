На Львівщині в ДТП з п’яним водієм травмовані 5 осіб, серед яких – підліток

На Львівщині водій не впорався з керуванням та злетів у кювет. Травми отримали керманич та четверо його пасажирів, серед яких – 17-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Так, за даними правоохоронців, аварія сталася у п’ятницю, 30 вересня, близько 01:30 год., на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селами Хлопчиці та Луки Самбірського району.

Водій автомобіля KIA Sorento, 22-річний житель одного з селищ Дрогобицького району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Авто перекинулося. Згодом з’ясувалося, що хлопець був п’яний.

Унаслідок ДТП постраждали водій та четверо його пасажирів: 17-річна дівчина та чоловік віком 45 років із Дрогобицького району, а також двоє чоловіків віком 22 та 28 років із Самбірського району. Усіх потерпілих госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років. Наразі триває досудове розслідування.

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