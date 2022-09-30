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На Львівщині викрили ще один канал переправлення ухилянтів за кордон

Ольга Денисяка

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Правоохоронці викрили на Львівщині зловмисників, які для виїзду за кордон виготовляли фіктивні документи про опікунство над людьми з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правооохоронці, двоє жителів Івано-Франківської області віком 41 і 49 років допомагали залишати країну «ухилянтам». Зловмисники виготовляли фіктивні документи чоловікам призовного віку для безперешкодного перетину Державного кордону України. Зокрема, виготовляли документи про опікунство над людьми з інвалідністю та тими, які потребують постійного догляду. У такий спосіб зловмисники переправили за кордон 28 «ухилянтів».

Зловмисників хатримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере затриманим запобіжний захід.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили документи та інші речові докази, що підтверджують причетність зловмисників до організації каналу незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Слідчі повідомили затриманим про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через Державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термн до трьох років.

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