ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині оголосили штормове попередження

Андрій Котенський

|

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на Львівщині у суботу, 1 жовтня, очікуються грози. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водночас за даними Sinoptik.ua, у Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ удень може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дощ із грозою.

В день очікується до 15 градусів тепла, а вночі до 10 градусів тепла. Дощитиме щонайменше три дні, а випогоджуватиметься аж із вівторка, 4 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

всі статті
Львівський портал