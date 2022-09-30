На Львівщині оголосили штормове попередження

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на Львівщині у суботу, 1 жовтня, очікуються грози. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водночас за даними Sinoptik.ua, у Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ удень може посилитися, а ближче до вечора зміниться на дощ із грозою.

В день очікується до 15 градусів тепла, а вночі до 10 градусів тепла. Дощитиме щонайменше три дні, а випогоджуватиметься аж із вівторка, 4 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.