На Львівщині демонтували радянський пам’ятник біля маєтку Шептицького

30 вересня в селі Прилбичі Новояворівської громади на подвір’ї маєтку Митрополита Андрея Шептицького демонтували пам’ятник червоній армії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

«У цьому місці, де в перші дні окупації західної частини України 1939 року росіяни розстріляли графа Льва Шептицького з родиною та прислугою, такий пам’ятник тоталітарного режиму є, фактично, наругою над історичною пам’яттю українців», – йдеться в повідомленні.

23 червня 1941 року підрозділ саперного батальйону червоної армії заклав вибухівку під палац графів Шептицьких. Від родового маєтку Глави УГКЦ майже нічого не залишилося. Тоді ж зруйнували й невелику каплицю з привезеною з Люрду фігуркою Божої Матері, що стояла біля будинку. У 1950-х роках в маєтку Шептицьких, на місці зруйнованого дому, збудували будинок культури. Замість каплиці поставили монумент совєтський армії.

На місці ворожої символіки, яка не несе жодної мистецької цінності і є одним із типових зразків безликого радянського соцреалізму, місцеві жителі, староста і влада громади мають надію відновити статую Матері Божої, яка стояла тут до Другої світової війни. Зображення скульптури Діви Марії збереглося на світлині, яка є в колекції музею митрополита Андрея Шептицького. Ініціаторами демонтажу пам’ятника стала сама громада і активісти з організації «Локальна декомунізація».

Пам’ятник у Прилбичах не має охоронного статусу, відповідно до законодавства, питання його демонтажу – справа органів місцевого самоврядування.

Довідка:

Від початку російсько-української війни 2014 року на Львівщині, за наполягання активістів, демонтували десятки радянських пам’ятників. Серед них – львівський так званий монумент слави, пам’ятник Тудору у Львові, солдатам совєтської армії у Червонограді, Новому Селі, Зубрі, Соколі, Бібрці, Тетевчицях, Стоянові, Радехові тощо. Частину з них звалили самі сили природи. Більше інформації про це можна отримати на сторінці Декомунізація Львівщини у фейсбуці.

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