Кремль заявив, що «акцентується» на військових діях, а не переговорах

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «робить акцент» на військових діях, адже українська сторона нібито вийшла з переговорного процесу. Про це пише Українська правда.

Так, Пєсков наголосив, що Україна нібито неодноразово публічно заявляла про своє небажання вести будь-які переговори. Також він зазначив, що удари по тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях розцінюватимуться як «акт агресії щодо РФ».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.

За даними псевдореферендумів, на Запоріжжі окупаційна влада заявила, що 93,11% виборців проголосували за «за входження регіону до складу Росії». На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни озвучили рівень підтримки у 87,05% голосів.

Найбільше «хочуть» приєднатися до Росії, за даними окупантів, мешканці так званої «ДНР» – 99,23%. В «ЛНР» ж за об’єднання нібито проголосували 98,42% людей.

Згодом мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Запоріжжі лише 0,5% жителів проголосували на «референдумі».

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.