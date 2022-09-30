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Авіація ЗСУ 9 разів атакувала позиції росіян, – Генштаб

Анастасія Диняк

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Українська авіація завдала ударів по районах військової техніки та живої сили росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по позиціях росіян. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.

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