Авіація ЗСУ 9 разів атакувала позиції росіян, – Генштаб

Українська авіація завдала ударів по районах військової техніки та живої сили росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по позиціях росіян. Підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів противника. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник.

Ракетні війська і артилерія уразили шість командних пунктів, тринадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії ворога.