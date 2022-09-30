103-тя бригада тероборони отримала Бойовий прапор

30 вересня 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України отримала Бойовий прапор. Знамено вручив командувач Сил Територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Від імені бригади бойовий прапор отримав командир бригади полковник Валерій Курко. А освятив прапор військовий капелан Православної Церкви України протоієрей Сергій Дмитрієв.

Бойовий прапор бригади – почесне знамено, яке вручають підрозділам збройних сил України від імені Президента України. Це визнання бойових заслуг військової частини. Він є символом частини, завжди має знаходитись зі своєю військовою частиною, а на полі бою — в районі бойових дій, в яких частина бере участь.

«Це заслуга усіх військовослужбовців бригади. Чоловіків та жінок, які в лютому полишили свої сім’ї, свої домівки і взяли до рук зброю, щоб боронити країну. Вони вчились на ходу, опановували військові спеціальності, тренувались у поводженні зі зброєю у дуже стислі терміни, адже ворог не чекав, захоплюючи все нові і нові українські міста та села. Сьогодні бригада нарівні з іншими підрозділами Збройних Сил України успішно виконує бойове завдання на сході країни і можу з гордістю сказати, що ми робимо свій відчутний внесок в загальну перемогу над окупантами. І я впевнений, що повернемось до рідних домівок з перемогою, гордо несучи свій бойовий прапор!», – відзначив командир бригади Валерій Курко.

103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Регіонального управління Сил ТрО з квітня 2022 року виконує бойове завдання по обороні держави від агресора на території Донецької області. Військовослужбовці бригади утримують визначену лінію оборони, не даючи можливості окупантам проводити наступ. Бійці бригади звільнили та взяли під контроль ряд населених пунктів Донецької області. Сьогодні бригада продовжує звільняти Україну від російських загарбників.