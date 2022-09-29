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В ДТП з вантажівкою загинув 50-річний львів’янин

Ольга Денисяка

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29 вересня у Стрийському районі Львівщини водій автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER виїхав на зустрчну смугу, де зіткнувся з автопоїздом. Внаслідок аварії 55-річний водій легковика загинув, а його пасажир перебуває у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась 29 вересня близько 14:30 год. на автодорозі Київ – Чоп в селі Тухолька Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER, 50-річний львів’янин, рухаючись у напрямку міста Чоп, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом RENAULT PREMIUM під керуванням 43-річного мешканця Рівненської області, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок автозіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримав пасажир MITSUBISHI, 45-річний львів’янин – він доставлений до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці.

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