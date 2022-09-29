Україна заочно судить російського генерала, який керував штурмом «Азовсталі»

Правоохоронці заочно оголосили підозру командувачу 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ, який наказував обстрілювати Донеччину і керував штурмом «Азовсталі». Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

У прокуратурі ім’я окупанта не називають. Втім як вдалося встановити, йдеться про 46-річного генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічева, якого вже ліквідували українські військові.

Про знищення цього російського генерал-лейтенанта ще 19 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

Встановлено, що з 24 лютого по травень 2022 року, виконуючи накази військово-політичного керівництва Росії, особисто керував підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області.

За даними слідства, Андрєй Мордвічев перебував у командних пунктах армії окупантів в Маріуполі, смт Мангуш, Нікольське, Старий Крим, а також у селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське Маріупольського району. Він займався воєнним плануванням, координацією й управлінням військовими формуваннями РФ. Також генерал-лейтенант віддавав накази щодо обстрілів мирних мешканців Донеччини і захоплення її території.

«Підозрюваний брав участь у нараді з головами псевдореспубліки «ДНР» і Чеченської республіки РФ, у розробленні плану щодо повного захоплення оточеного Маріуполя і штурму металургійного комбінату «Азовсталь», де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані військовослужбовці ЗСУ та цивільні», – кажуть прокурори.

Також Андрєй Мордвічев узгоджував дії підпорядкованих формувань щодо посиленого штурму підприємства і вбивства керівного складу українських військових підрозділів.

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В Головному управлінні розвідки Міноборони України додають, що Мордвічев, командуючи 8 російською армією, свідомо віддавав наказ на масові обстріли Маріуполя із важкого озброєння, що призвело до практично повного руйнування міста та безпрецедентну кількість жертв серед мирного населення з часів II Світової.

«За вказівкою Андрєя Мордвічева підпорядковані йому війська блокували доставку в Маріуполь будь-якої гуманітарної допомоги, в тому числі продуктів й води, цілеспрямовано зривали домовленості щодо евакуації мирного населення. Такі дії російського генерала грубо порушують норми гуманітарного права та підпадають під визначення “геноцид”», – додає воєнна розвідка України.

Мордвічеву інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб, та ведення агресивної війни (ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України).

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